l ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, non è mai stata positiva al coronavirus. Lo ha dichiarato nero su bianco il Viminale in una nota stampa, in cui parla di un errore di diagnosi.

“Il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato”, si legge nel comunicato.

L’esito del tampone del 7 dicembre sarebbe un caso di falso positivo, confermato dai successivi test negativi. La Lamorgese ha ripetuto gli esami molecolari il 9 e il 10 dicembre ed entrambi hanno dato esito negativo, riferisce la nota.

Il Viminale precisa che la diffusione in tempo reale sui media della notizia della “positività al test del Ministro non ha consentito, nell’immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell’esame”.