Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Macchiareddu ad Assemini. Un operaio di 41 anni di Villacidro è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. L’uomo, dipendente di una ditta di San Gavino Monreale, era andato a Macchiareddu per acquistare un pezzo di ricambio per il camion.

Secondo una prima ricostruzione, raggiunta la ditta gli è stato chiesto il codice del pezzo di ricambio e il 41enne si sarebbe abbassato sotto il mezzo pesante per leggere il codice. Proprio in quel momento, un altro operaio doveva lasciare il piazzale con un altro furgone: è salito sul camion per spostarlo e ha schiacciato il 41enne.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e i carabinieri. Il 41enne è stato soccorso e trasportato in ospedale con sospette fratture al bacino e agli arti. I militari dell’Arma della Stazione di Capoterra stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente l’incidente.