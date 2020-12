Falso allarme bomba davanti agli uffici del Comune di Cagliari, in via Sonnino, per una borsa abbandonata. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Al 112 è arrivata la segnalazione di alcuni passanti che avevano visto il borsone poggiato suo uno dei pilastri del porticato dell’edificio.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di via Nuoro con gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari che, dopo aver attuato le previste procedure di sicurezza, hanno verificato il borsone era vuoto. Tutte le operazioni sono durate circa un’ora.