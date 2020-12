Gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno arrestato, su ordine della Procura di Cagliari, Michele Camboni, 37enne iglesiente che il 1 dicembre scorso era stato sorpreso e arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Sezione Anticrimine, dopo un’intensa indagine su assidui consumatori di droga, avevano perquisito alcuni immobili di sua proprietà, insieme alle Unità Cinofili antidroga della Polizia di Abbasanta, sequestrando cocaina e ben 16.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo era stato segnalato anche in passato per aver commesso analoghi reati.

Per lui il Gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del Pubblico Ministero, accogliendo le risultanze investigative dei poliziotti del Commissariato, che lo hanno portato nel carcere di Uta.