I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato ieri a Pirri un 24enne e denunciato una minorenne . L’attenzione degli agenti, mentre transitavano in via Santa Maria Goretti, è stata attirata da un’auto con due giovani a bordo e hanno intimato l’alt. Quando i poliziotti hanno chiesto al conducente di scendere dalla macchina e mostrare i documenti, il 24enne ha manifestato un atteggiamento di spropositata insofferenza. Sceso dalla macchina, mentre prendeva i documenti dal vano portaoggetti, con un movimento fulmineo ha cercato prima di disfarsi di alcuni involucri di plastica e di un pacchetto di chewingum, per poi spintonare violentemente uno degli Agenti tentando di darsi alla fuga. La reazione immediata dei due poliziotti ha impedito al giovane di scappare. Il ragazzo è stato ammanettato e identificato per M. A., 24enne cagliaritano, pregiudicato con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

In macchina aveva 7 grammi di cocaina, divisi in 14 dosi, alcune delle quali nascoste nel pacchetto delle gomme da masticare e altre nascoste sotto il pianale del sedile posteriore; sotto l’aletta parasole del guidatore, inoltre, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 505 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Dentro il portaoggetti, invece, erano nascosti un tirapugni in metallo ed un coltello a serramanico.

Il controllo è stato esteso anche all’abitazione del giovane dove, nella sua camera da letto, è stato trovato un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina. Il ragazzo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per il possesso di armi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La ragazzina che si trovava in auto con lui è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, avendo con sé una piccola bustina di plastica contenente 5 grammi di marijuana. Stamattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.