Ieri notte, durante servizio finalizzato al contenimento del Covid-19, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sassari, hanno denunciato M.I., disoccupato sassarese di 29 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine perché, sorpreso a circolare alla guida di un monopattino elettrico in Viale Umberto, in città, tra le 22 e le 5 del mattino.

L’uomo, visti i suoi precedenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un pugnale a serramanico del tipo “a farfalla”, con lama di 13 centimetri, che è stato sequestrato. E’ stato denunciato per porto abusivo d’arma e sanzionato con l’ammenda di 400 euro per la violazione del coprifuoco.