Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 12.12.2020 e sino alle 08:59 del 13.12.2020 un avviso di allerta per:

codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree dell’ Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Le previsioni riguardano la serata di oggi e la nottata dove sono possibili forti piogge e temporali nelle zone già precedentemente interessate da abbondanti acquazzoni.