Un uomo è disperso da questo pomeriggio a Carbonia dopo essere stato visto per l’ultima volta vicino ad un torrente in piena.

La persona che ha fatto la segnalazione ha indicato il punto del primo avvistamento nella via Lubiana, l’area dove gli operatori del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno effettuato le prime ricerche, il corso d’acqua è in piena con un livello oltre la norma a causa delle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo nella zona del Sulcis.

Sul posto è stata inviata anche la squadra di pronto intervento “6A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia per supportare da terra il nucleo Sommozzatori.

Le ricerche sono ancora in atto, per ora non hanno avuto esito.