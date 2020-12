Intorno alle 15,30 i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti in via Predda Niedda per un incendio che ha distrutto un capannone.

Sul posto, gli operatori del 115 hanno messa in sicurezza la zona interessata dall’evento e spente le fiamme limitando i danni, l’incendio ha interessato alcuni scatoloni di ricambi vecchi e nuovi e alcune vetture presenti all’interno dello stabile.