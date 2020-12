“Al fine di rispettare il più possibile il quotidiano sacrificio del personale sanitario e nonostante il livello di contagio che sta colpendo Monserrato sia al di sotto della media delle città limitrofe con soli tre positivi ospedalizzati, saranno prese misure prudenziali accessorie, tra le quali il contingentamento dell’accesso ai mercati i quali si realizzeranno in due giornate in zone adatte al loro svolgimento in sicurezza. Inoltre inizieremo una rassegna per spiegare più dettagliatamente il nostro operato anche in riferimento agli aggiuntivi 3 milioni di euro che il lavoro dell’intera compagine di maggioranza è riuscito a mettere a disposizione di voi cittadini per la realizzazione del programma da voi votato”, lo comunica il Sindaco di Monserrato Tomaso Locci.