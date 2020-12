“Sono in corso le elezioni per il rinnovo degli organi dell’ordine degli infermieri, indette dal Presidente uscente P. Pateri e il suo consiglio direttivo” e fin qui, come si dice, ‘tutto bene’, ma il racconto dei componenti della lista ‘Insieme per cambiare‘ – oltreché elettori – testimonia la difficoltà di poter esprimere la loro preferenza, per gli operatori sanitari. “Gli infermieri che vogliono esprimere la loro preferenza attraverso il voto, stanno riscontrando una grandissima difficoltà, nel tentativo di votare, a causa di lunghe code e conseguenti assembramenti presso l’hotel Panorama di Cagliari sede del seggio elettorale”.

“La lista ‘Insieme per cambiare‘ unitamente a tutti i colleghi costretti a sostare al freddo, anche per oltre due ore, esprime il proprio disappunto per le modalità scelte dal Consiglio Direttivo e dal presidente uscente, P. Pateri, di far svolgere l’attuale tornata elettorale in presenza e non online come peraltro fortemente raccomandato dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti tra il personale sanitario particolarmente esposto al rischio COVID”, si legge nella nota.

“Non riusciamo a comprendere le motivazioni di tale scelta, poiché le elezioni online avrebbero consentito la partecipazione di una platea più ampia e in totale sicurezza, mettendo in condizione di votare anche i colleghi impossibilitati a raggiungere fisicamente il seggio in quanto impegnati nell’assistenza dei pazienti COVID e/o e in quarantena a seguito di positività al COVID”, conclude il portavoce di ‘Insieme per cambiare‘.