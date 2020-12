Nel Comune di Sassari proseguono senza sosta i controlli da parte della Polizia locale sul rispetto delle norme per il contrasto al diffondersi del coronavirus e durante lo scorso fine settimana sono state elevate ben 87 sanzioni, nonostante la forte pioggia e il freddo. Tra venerdì e domenica, gli agenti del Comando di via Carlo Felice hanno sanzionato 86 persone, quasi tutti minorenni o poco più che maggiorenni, spesso per assembramenti e perché non usavano la mascherina. Sanzionato anche un locale a Li Punti, dopo numerose segnalazioni arrivate dai cittadini del quartiere.

Il maltempo non ha fermato i ragazzi molto giovani, spesso minorenni, che hanno creato assembramenti (in diversi casi senza mascherina) nelle scalinate dell’istituto Margherita di Castelvì, in quelle del liceo Azuni, e più gruppi tra piazza d’Italia e la terrazza della Provincia. Altri luoghi in cui gli agenti in borghese hanno dovuto comminare le sanzioni da 400 euro (che in caso di minorenni saranno pagate dai genitori) sono state piazza Castello, piazza Moretti e piazza santa Caterina, dove un gruppo di giovani era seduto nelle scalinate e consumava alcolici, violando così più norme per il contrasto al diffondersi del coronavirus. Non sono mancate neanche multe a chi fumava davanti a terze persone: in questo caso sono stati sanzionati tutti perché nessuno portava la mascherina.

I controlli proseguiranno anche in questi giorni e saranno potenziati vicino alle festività. La Polizia locale vigilerà per garantire il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus, soprattutto gli obblighi di coprire naso e bocca con dispositivi adeguati e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ma anche il divieto di assembramento. Ciò significa che non è consentito muoversi in gruppo senza mantenere le distanze, né sostare senza il metro che separa le persone, anche se si usano correttamente le mascherine. Le misure devono essere seguite contestualmente e una non esclude l’obbligo di rispettare l’altra.