La Municipalità di Pirri, in occasione delle festività natalizie, organizza “Le Giornate della Solidarietà”. Il progetto dell’amministrazione pirrese si propone di aiutare chi ha più bisogno: tra gli obiettivi vi è quello di promuovere e incentivare ogni azione volta alla prevenzione del disagio socio-economico.

“Come amministratori – si legge in un comunicato – intendiamo promuovere e valorizzare il volontariato sociale, a tal proposito vogliamo ringraziare le associazioni del nostro territorio che si occupano da tempo immemore della raccolta di generi alimentari e di prima necessità e che sono diventate un punto di riferimento per molte famiglie”. Queste si svolgeranno da martedì 15 a venerdì 18 dicembre nei seguenti orari: dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15 fino alle 16:30.

La raccolta verrà effettuata nei locali dell’Ex Dazio in piazza Italia 40 a Pirri. Chi volesse donare può far pervenire generi alimentari non deperibili e generi alimentari per gli animali domestici. Le donazioni raccolte saranno destinate alle associazioni operanti nelle parrocchie del territorio che provvederanno alla consegna alle famiglie in difficoltà. Il lavoro di tutti i consiglieri, della presidente e di tutti i volontari è volto a garantire un minimo di serenità nelle case dei concittadini.

Inoltre l’iniziativa, alla sua seconda edizione, vuole dare il via a una vera e propria gara di solidarietà in collaborazione con le associazioni di volontariato: Acli Provinciali Cagliari, Ada Cagliari, Associazione Arcobaleno, Associazione Casa Saddi, Associazione Amici di Fra Lorenzo, Associazione Nelson Mandela – Cagliari, Assoraider Cagliari 24 “Pellicano Del Cimone”, Coldiretti Cagliari e Campagna Amica Cagliari, Misericordia di Cagliari,cisl Cagliari e Uil Pensionati Sardegna.

“Invitiamo – conclude il comunicato – le associazioni che venissero a conoscenza dell’iniziativa ad aderire e contattarci tramite i numeri telefonici della municipalità

070 6778820 – 6778823 – 6778831 – 6778826, o tramite gli indirizzi di posta, Email: municipalita@comune.cagliari.it PEC: municipalitapirri@comune.cagliari.legalmail.it