“Voglio commentare le immagini dello shopping di questi giorni con una suggestione datami da un amico, Stefano Bonaga, che ha detto che la possibilita’ di fare shopping in seguito alle riaperture delle Regioni e’ come il permesso della mamma al figlio di poter mangiare la marmellata e il figlio ne mangia sei barattoli.

Il problema e’ che ci vogliono anche dei controlli, non solo dei vigili. L’Italia e’ ancora un malato che, appena sente di star meglio, esce e si ammala nuovamente. Dobbiamo capire che c’e’ stato evidentemente un problema di comunicazione da parte nostra perche’ i cittadini non hanno compreso cosa sta accadendo. È come se percepissero che e’ una cosa che non li riguarda”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo nel programma ‘Newsroom Italia’, su Rainews24.