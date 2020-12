“Parla in catalano o emigra”. La proprietaria di un ristorante sardo a Barcellona ha denunciato al Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, di aver ricevuto minacce personali e graffiti all’ingresso del suo locale, dopo aver servito un cliente in spagnolo che aveva chiesto se parlasse catalano, e lei avesse risposto semplicemente chiedo a quella persona di parlare lentamente per capire.

Come riportato dal telecinco.es, il cliente si è lamentato del caso sui social, dove ha postato un messaggio su Twitter assicurando che nella pizzeria Marinella “non ti servono in catalano e che, inoltre, se ti lamenti, il proprietario si offende e torni a casa senza pizza”.

A seguito di questo incidente, la donna ha presentato una prima denuncia, che è stata successivamente ampliata quando qualcuno ha fatto diversi graffiti sulla facciata del suo ristorante, con frasi come ” In Catalogna in catalano” o “33 parla catalano o emigra”, che sono già stati cancellati.

Il vicesindaco di Barcellona Jaume Collboni si è unito al sostegno sui sociale e ha avvertito che “riempire i locali con graffiti xenofobi come questi non potrà mai essere la strada“.