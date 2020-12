Musica, The Hu eseguono la cover di ‘Sad But True’ dei Metallica e diventa virale: 2milioni di visualizzazioni per la band mongola

I The HU sono una band heavy metal asiatica che ha dimostrato come strumento della tradizione mongola posso essere mescolati con sonorità metal.

La band viene dalla lontana Mongolia, la nazione che si trova tra la Russia e la Cina la cui terra è costituita perlopiù da pascoli, foreste e aridi deserti. Nonostante una delle popolazioni medie più basse del mondo, la Mongolia ha una storia ricca e vivace che risale agli inizi del XIII secolo, quando Gengis Khan governò le tribù nomadi.

La band lo scorso 3 dicembre ha pubblicato sui social e su youtube una cover di ‘Sad But True’ dei Metallica e in poco meno di 15 giorni almeno 2 milioni di persone l’hanno ascoltata, facendo diventare virale il video.

La band sui social ha voluto raccontare il motivo della scelta di “Sad But True”:

“Come per milioni di persone nel mondo, i Metallica sono stai una fonte di ispirazione per noi, sia come musicisti che come fan. Ammiriamo i loro 40 anni di carriera, costellata di tour e canzoni senza tempo. Per questo è un grande onore per noi poter dimostrare il nostro rispetto e stima nei loro confronti eseguendo questa cover di ‘Sad But True’, cantata nella nostra lingua e riarranagiata in stile The Hu per i nostri strumenti.”