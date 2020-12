Sopralluogo del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, a Bitti, il paese del Nuorese colpito dall’alluvione il 28 novembre.

Alle 10.30, insieme al sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, alla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, e al sindaco Giuseppe Ciccolini, saranno nelle zone più colpite dalla furia dell’acqua nel centro del paese: via Cavallotti, via Brigata Sassari e piazza Asproni. Alle 12.30 i due si recheranno poi a Nuoro per un tavolo tecnico con il prefetto Luca Rotondi, che sarà presente anche al sopralluogo.

La visita dell’esponente del Governo Conte e del capo dipartimento della Protezione civile, era prevista una settimana fa, ma era stata annullata a causa dell’isolamento di Borrelli entrato in contatto con un positivo al Covid 19.