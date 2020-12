Torna in Italia l’Hell Over Europe 4, il Festival promosso da Doomstar Bookings, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production che annunciano la quarta edizione del festival con una line up strabiliante capitanata dagli Aborted.

Colonne portanti del grindcore dal ’95, gli Aborted hanno demolito ogni limite imposto dal genere, incorporando elementi sempre più innovativi di ogni forma di metal estremo. Dieci album, sei EP, un DVD, un demo e tre split: i quattro titani continuano a massacrare la scena con un sound inarrestabile, guadagnandosi una fama assolutamente devastante.

Vent’anni passati a coniare un sound apocalittico, feroce e irriducibile, gli Acacia Strain tornano a stravolgere i palchi di tutto il mondo con alle spalle un’ultima fatica assolutamente decimante: lo sbalorditivo «Slow Decay». Con una carriera vorticosa ed esplosiva alle spalle, gli Acacia Strain sgomentano novelli e metallari di lunga data a pari modo con la loro mordacia di stampo thrash, vulnerabilità doom e vocal shoccanti.

Ad aprire la scena, saranno i Benighted e i Fleddy Melculy.

Il concerto è previsto per il 12 ottobre 2021 allo Slaughter Club di paderno Dugnano.