I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno denunciato un 52enne di Sinnai (Su) per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato fermato sulla SS125 mentre era alla guida della sua macchina ed è stato sottoposto al test alcolemico.

E’ risultato positivo con un tasso di 1,56 grammi di alcol per litro di sangue. La patente di guida gli è stata ritirata, la macchina sequestrata e affidata in custodia giudiziale. L’uomo è stato altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari in relazione a possibili ulteriori provvedimenti sulla sua patente.