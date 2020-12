Ieri sera i carabinieri di Cagliari – San Bartolomeo hanno denunciato per evasione un 43enne Cagliaritano, ben noto alle forze dell’ordine, residente in via Schiavazzi, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo, in occasione di un controllo effettuato alle 15, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. La violazione degli obblighi ai quali l’uomo era sottoposto e la commissione di un reato come quello di “evasione”, possono evidentemente comportare un inasprimento della misura disposta dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti, sino alla possibile carcerazione.