Rivendevano su internet Suv rubati. Cinque persone, un 30enne e un 32enne di Sorso e altri tre uomini residenti nel Napoletano, sono stati denunciati dalla Polizia stradale di Sassari per truffa e riciclaggio di auto. Secondo le indagini avviate dagli agenti nel 2019, i cinque pubblicavano, su Facebook e su un portale di vendite, annunci in cui offrivano a prezzi estremamente vantaggiosi Suv di marchi rinomati. Dalle verifiche è risultato che cinque auto acquistate da ignari clienti della provincia di Sassari, convinti di fare un affare, erano rubate.

I veicoli, sottratti prevalentemente in Italia, erano stati abilmente alterati attraverso la ripunzonatura del numero di telaio e la sostituzione di tutte le targhette adesive, con l’apposizione dei dati di veicoli identici circolanti in altri Paesi, da cui solitamente provenivano i documenti di circolazione utilizzati per la nuova immatricolazione in Italia. Le auto, dopo l’accurata trasformazione, venivano trasportate in Sardegna e stoccate all’interno di una struttura alla periferia di Sorso. I Suv oggetto della truffa sono stati sequestrati dalla Polizia e messi a disposizione della Procura di Sassari, in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.