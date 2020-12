Polemiche in Abbanoa, dopo che l’amministratore delegato di Fernando Ferri, già consigliere del Cda, si è anche autovotato come direttore generale. A Ferri, quindi, verrebbero assegnati ben tre incarichi, per un compenso totale di 200mila euro lordi annui.

Una scelta che, soprattutto dal punto di vista etico, ha fatto molto discutere: Franco Piga, componente del Cda, ha infatti abbandonato in segno di protesta la riunione, appena saputo del triplo incarico.

Il pressing sulla decisione da parte dell’opinione pubblica è stata forte, tanto da far decidere i vertici per un rinvio dell’Assemblea ordinaria degli azionisti, in programma per oggi, 15 dicembre.

All’ordine del giorno c’erano infatti, oltre all’approvazione del bilancio, “decisioni rilevanti, informativa ed approvazione della Governance societaria”.