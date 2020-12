Restano abbastanza stabili i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.844 nuovi positivi, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute.

Le vittime registrate nell’ultima giornata trascorsa sono invece 846, mentre i tamponi eseguiti sono stati 162.880, con un rapporto di positivi pari al 9,1% (-2,5% rispetto a ieri). Si confermano in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi, stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 3.003 (-92) rispetto a ieri. Scendono anche i ricoverati con sintomi passati dai 27.765 di ieri ai 27.342 di oggi (-423). I dimessi o guariti sono aumentati di 21.799 raggiungendo 1.137.416. Gli attualmente positivi in Italia sono 667.303 (-7.806). I casi totali hanno raggiunto quota 1.870.576.

“Ricevo mail un po’ minacciose e rinfacciano alla sanità di rallentare l’economia, ma a rallentare è il virus non le misure: anzi le misure parzialmente restrittive come ora hanno tenuto bassa la circolazione del virus e hanno permesso delle attività. Se non si prende alcun provvedimento alla fine saremo costretti a fare il lockdown generale, che è quello che si vuole evitare”, ha detto Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica.