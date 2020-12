Una nuova sfida attende la Dinamo Sassari Banco di Sardegna, in gara contro i danesi del Bakken Bears mercoledì 16 al Palaserradimigni. I Bears sono già stati sconfitti nella gara d’andata all’Aarhus Arena per 91-84.

Il team sassarese, ora in vetta alla classifica del gruppo A della regular season, vincendo avrebbe passerebbe certamente al primo turno di play off per poi tentare l’assalto alla Final Eight della competizione europea. Attualmente i biancoblu sono a punteggio pieno nel loro gruppo con 6 punti, seguiti da Iberostar Tenerife a quota 5 e Galatasaray a 4. Dopo la sfida con i danesi il Banco di Sardegna dovrà affrontare due trasferte proprio alle Canarie e in Turchia per chiudere il calendario della regular season. La Dinamo arriva con il morale alto, grazie alla vittoria conquistata domenica al PalaSerradimigni contro Treviso. Il roster a disposizione di Pozzecco è al completo e i biancoblu puntano alla vittoria per poter pensare già ai play off.