Coinvolgere i Comuni nella pianificazione delle risorse del Recovery Fund. Lo chiede il presidente del Cal (Consiglio Autonomie Locali) Andrea Soddu in merito ai progetti presentati al Governo dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per un totale di 7,6 miliardi di euro. “Giustamente – spiega Soddu – il presidente Solinas si è lamentato del fatto che la definizione degli investimenti non sia stata finora adeguatamente condivisa con le Regioni, ora però non faccia lo stesso errore nei confronti delle amministrazioni locali”. Il sindaco di Nuoro avrebbe già in mente “uno, due grandi progetti che cambino il volto della nostra Isola, altrimenti – avverte – si corre il rischio che le risorse si disperdano in mille rivoli”.

Soddu pensa alla “realizzazione di una ferrovia degna di questo nome che colleghi l’intera Isola, da nord a sud passando per Nuoro e Olbia: l’idea sarebbe anche quella di puntare sulle nuove tecnologie a disposizione, quale l’utilizzo dei treni a idrogeno”. Infine, ricorda il presidente del Cal, “la realizzabilità di qualsiasi piano passa per un sostegno profondo al rafforzamento della pubblica amministrazione a tutti livelli”.