Arriveranno entro la fine di dicembre i fondi stanziati con la legge salva-imprese di luglio destinati alle agenzie di viaggio, in ginocchio per l’emergenza Covid-19. Ad annunciarlo è l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda: “Abbiamo ricevuto 107 istanze e 89 domande sono state accolte – ha detto l’esponente della Giunta Solinas – Le agenzie riceveranno i soldi entro il 31 dicembre, rimangono in sospeso 9 domande, mentre per un’altra è stata richiesta un’integrazione della pratica. Ogni azienda con almeno un dipendente riceverà 3.000 euro a fondo perduto, per le ditte individuali il contributo è invece di 2.000 euro”.

Nel frattempo, ha aggiunto la vicepresidente della Regione, “è stato pubblicato il bando del Fondo resisto”, sempre a favore degli operatori del turismo. Le domande scadranno il 31 gennaio 2021 e potranno essere presentate da lunedì 21 dicembre 2020. In questo caso sono messi a disposizione 67 milioni per le imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30%. Le pratiche saranno seguite dall’Aspal, per ottenere i fondi occorrerà avere il Durc in regola. Buone notizie anche per i 7,3 milioni di euro stanziati con la legge di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio regionale lo scorso 30 novembre: “Entro dicembre predisporremo il bando – ha assicurato Alessandra Zedda – in questo caso i titolari delle agenzie di viaggio otterranno 7mila euro a fondo perduto per il mancato reddito. Le procedure saranno più semplici rispetto al Fondo resisto perché non son sarà necessario presentare il Durc”.