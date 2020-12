“Il 16 dicembre arriverà per tutti i capoterresi un ‘dono’ da parte del Sindaco e della nuova maggioranza. Una stangata tributaria, che graverà indistintamente su cittadini e partite iva”. Lo scrive l’ assessore comunale di Capoterra, Franco Magi.

“Il Sindaco ha infatti ulteriormente incrementato l’IMU – relativamente agli altri fabbricati ed alle aree edificabili – portandolo complessivamente al 10 per mille” prosegue Magi “fino al 2019 era all’8,6 per mille l’IMU ed all’1,1 per mille la TASI, dunque 9,7 per mille”.

Franco Magi lo definisce “un triste primato, siamo forse l’unico Comune che in piena pandemia ha aumentato i tributi e perfino negato gli aiuti ai commercianti”. Come spiega il post dell’assessore, “migliaia di capoterresi si recheranno in questi giorni in banca ed alle poste per pagare il detto tributo, e si accorgeranno dell’aumento, che alcuni consiglieri dell’attuale maggioranza hanno tentato di negare, salvo poi ingranare una non molto dignitosa retromarcia a seguito della smentita degli stessi uffici comunali, che confermavano l’aumento dell’IMU con scadenza 16 dicembre”.

E conclude: “Hanno votato a favore dell’aumento dell’IMU, oltre al Sindaco, i Consiglieri Veronica Pinna, Maurino Cossu, Roberta Marcis, Fabrizio Cau, Marco Zaccheddu, Giacomo Mallus, Vittorina Baire, Alice Aroni, Gianfranco Littarru e Giuseppe Fiume”.

