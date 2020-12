Il 17 dicembre si terrà ultima udienza del Maxi processo contro 56 notav, che il 27 Giugno e il 3 Luglio del 2011 si opposero allo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena sul sito dell’attuale cantiere di Chiomonte.

“A quasi 10 anni di distanza quel cantiere ha devastato la Val Clarea e si è dimostrato un inutile spreco di denaro pubblico – scrivono gli attivisti – l’emergenza covid ci ricorda dolorasamente che quelle risorse sarebbero più utili per potenziare il sistema sanitario, la scuola pubblica e sostenere le persone in difficoltà economica”.

“Per questo ci troveremo in presidio alle ore 10 davanti al Tribunale di Torino per sostenere i No Tav imputati e per contestare la persecuzione giudiziaria di chi si oppone alle grandi opere inutili e costose”, annunciano i NoTav.