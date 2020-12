Venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 16, presso la piazza Repubblica ad Assemini si terrà la cerimonia di consegna del “Pulmino Solidale” alla “Prociv Augustus dell’ Ass.ne Naz.le Protezione Civile e Sanita”.

Il progetto “Libertà in movimento” si è potuto realizzare grazie alle sinergie messe in campo tra l’Amministrazione Comunale di Assemini, la società “Nuova Mobilità Sarda”, la Prociv Augustus e soprattutto grazie a 24 imprenditori di Assemini che hanno compiuto un grande gesto di generosità e responsabilità sociale, ma anche un esempio virtuoso in questo momento storico legato alla Pandemia Covid-19 in cui spesso l’individualismo prende il posto del bene comune.

Senza la loro generosità non sarebbe stato possibile centrare l’obiettivo. Il veicolo che verrà utilizzato dalla Associazione Prociv Augustus per l’accompagnamento degli anziani e delle persone con difficoltà motorie, sarà benedetto dal Parroco Don Paolo Sanna.

La Sindaca Sabrina Licheri, l’Assessore ai servizi sociali Dottoressa Cristiana Ruggiu con i responsabili della Nuova Mobilità Sarda, Massimo Pisanu e Roberto Porcheri, hanno evidenziato la valenza della partecipazione degli imprenditori locali, indirizzata non tanto all’aspetto promozionale che ne deriva, ma al loro desiderio di voler contribuire a rendere un servizio alla Comunità e a favore delle persone in difficoltà per i prossimi quattro anni.

L’obbiettivo è dare dignità e pari opportunità per chi non ha possibilità di poter usufruire di una mobilità sostenibile. o0