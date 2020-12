A causa di un incidente, è chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione Cagliari della strada statale 131 “Carlo Felice”, al chilometro 143, in prossimità di Birori, in provincia di Nuoro. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un motoveicolo.

Il traffico è deviato tra il bivio di Macomer e Borore.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico della carreggiata nel più breve tempo possibile.