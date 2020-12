Nei giorni scorsi nei centri Aias di tutta la Sardegna si e’ svolto l’ incontro tra gli autisti e la direzione Aias al quale hanno partecipato, oltre al commercialista anche gli avvocati che con Aias stanno predisponendo il concordato.

Vittorio Randazzo, il Direttore dell’Aias, dopo aver detto che il servizio di trasporto e’ indispensabile per far si che il numero dei pazienti Aias aumenti, in particolare per il servizio di seminternato, ha ribadito che nel concordato presentato ai giudici e’ stata proposta la costituzione di una cooperativa di autisti per effettuare il servizio e che se questo non venisse accettato dai dipendenti, dopo il 31 marzo 2021 si procederebbe con il licenziamento degli autisti, questo quanto emerge dalle indiscrezioni tra i lavoratori.

Numerosi dipendente hanno chiesto garanzie sul futuro lavorativo e in diversi si sono espressi negativamente rispetto alla proposta di costituzione di una cooperativa dei lavoratori per la gestione del trasporto dei malati.