I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena (Su) hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari, un 47enne di Quartucciu, affidato in prova ai servizi sociali e un 26enne di Monserrato che tranquillamente circolavano in via Trieste il primo e in via Emilio Lussu il secondo, senza una valida giustificazione, in palese violazione alle disposizioni che impongono misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Sanzione anche a Decimomannu dove, durante i controlli, i Carabinieri del paese hanno segnalato alla Prefettura, un 51enne che circolava in orario notturno senza una valida motivazione. Tutti sono stati multati con la sanzione da 400 euro.