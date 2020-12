Sedici Nazioni, cinque Continenti e 64 coppie tra le migliori al mondo. Parleranno soprattutto spagnolo le “Cupra FIP Finals 2020” di padel cominciate oggi a Cagliari sui campi del Palazzetto dello sport e del Tennis club: iberici e argentini sono i grandi favoriti della manifestazione che riporta in Sardegna le racchette più forti del mondo a pochi mesi dal WPT di settembre tra Bastione e Monte Urpinu.

Gli italiani? È un fenomeno in forte crescita – ha assicurato questa mattina il presidente della Fip Luigi Carraro – e i frutti si raccoglieranno forse fra tre-quattro anni. Tanti i giovani promettenti. E sedici azzurri proveranno ad andare avanti il più possibile approfittando dell’occasione per migliorare e crescere. Una chance anche per la Sardegna: “Tv di tutto il mondo – ha detto l’assessore regionale del turismo Gianni Chessa- hanno acquisito i diritti e l’isola, anche se si gioca a porte chiuse – sarà in vetrina per una settimana. Continuiamo così: a settembre tornerà anche il padel mondiale del Wpt. E per la Sardegna ci sono importanti novità in cantiere anche per il tennis”. Oggi i primi scambi a partire dalle 11. In palio un montepremi di 40mila euro, tra i più ricchi nel panorama internazionale del padel. Le “Cupra FIP Finals” di Cagliari sono il torneo finale del “Cupra FIP Tour”.

È il clou di un calendario di eventi per un totale di 18 tappe tra Spagna, Italia, Emirati Arabi, Germania, Uruguay, Egitto, Giappone, Messico. Scenderanno in campo campioni del calibro di Juan Martin Diaz (spagnolo attualmente n.21 del “Ranking Race 2020”) e Sebastian Nerone (ARG), entrambi ex numeri uno della classifica iridata, rispettivamente in coppia con Pablo Lijo (SPA/n.23) e Javier Valdes (CHI), oltre a giovani promesse iberiche, ormai ai vertici, come Arturo Coello (vincitore del FIP Star di Cagliari) e Javier Garrido. Completa il parterre, a livello femminile, la coppia Sofia Arauyo (POR)-Virginia Riera (ARG), al n.15 del ranking. Hanno disputato il Master Final WPT di Minorca (entrando di diritto nelle migliori 8 coppie del World Padel Tour). Tra gli azzurri attenzione ai campioni d’Italia Marcelo Capitani-Simone Cremona e alle campionesse tricolori Chiara Pappacena-Giulia Sussarello.