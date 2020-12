Restano abbastanza stabili, con un lieve aumento nel breve termine, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.752 nuovi positivi, secondo i dati della Protezione civile, mentre le vittime sono 680.

I tamponi sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell’8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, in calo di 77 unità nel saldo complessivo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191, secondo i dati del ministero della Salute. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 26.897, in calo di 445 unità rispetto al giorno precedente.