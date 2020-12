Sono stati prelevati e trapiantati nei pazienti in attesa, gli organi di Elisabetta Serra, la 47enne deceduta dopo sei giorni di agonia all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverata per essere stata investita da un’auto in via Fiume a Quartu. L’equipe chirurgica ha eseguito il delicato intervento di prelievo dopo che la famiglia della donna, seppure in un momento di profondo dolore per la perdita, ha dato il consenso.

“Un grande lavoro di squadra che premia la generosità dei donatori e conferma la grande professionalità di tutti gli operatori sanitari – dice il commissario straordinario dell’Azienda Brotzu, Paolo Cannas -. Il mio personale ringraziamento va alla famiglia per il gesto di grande altruismo e a tutti i professionisti coinvolti, che nonostante il difficile momento di emergenza, rendono l’azienda Brotzu un centro di eccellenza regionale. La macchina dei trapianti nelle ultime settimane ha dimostrato di funzionare. Tutto questo – conclude Cannas – grazie anche alla generosità dei sardi”.