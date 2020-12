Ha investito un pedone ed è scappato, ma non ha fatto i conti con i Carabinieri. E’ successo ad Ossi (Ss) sabato scorso e oggi i Carabinieri, dopo una velocissima indagine lo hanno identificato e denunciato.

Si tratta di G.A.T., impiegato ossese di 40 anni, incensurato. Il pedone, investito mentre attraversava la strada, era stato soccorso dal 118 e ricoverato, non in pericolo di vita, all’ospedale Civile di Sassari ed ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.