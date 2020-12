Il Comitato Riconversione Rwm ha programmato una conferenza stampa online su piattaforma Google Meet.

“In collaborazione con tante altre realtà attive per la pace a livello nazionale e internazionale – si legge in un comunicato – stiamo continuando a lavorare per costruire relazioni di giustizia e pace dallo Yemen alla Germania e in tutto il mondo, mentre a livello mondiale persiste la logica della guerra. Crediamo che esista una vera alternativa al ricatto occupazionale imposto sul nostro territorio con la presenza di una fabbrica di armamenti. È possibile invertire la tendenza e generare un’economia a servizio del bene comune. Nel corso della Conferenza Stampa, che si tiene proprio nel giorno della mobilitazione nazionale per la verità su Giulio Regeni e la libertà per Patrick Zaki, verranno presentati idee e progetti concreti e operativi per una riconversione pacifica dell’economia, a partire dal sud-ovest della Sardegna ma in relazione col mondo e per una definitiva conclusione del supporto dell’Italia alle guerre”.

“In un pianeta globalizzato e interdipendente – conclude la nota – dove una epidemia di origine cinese sta pesantemente condizionando tutta l’umanità, la nostra iniziativa vuole essere un piccolo ma risoluto tentativo di costruire un pezzetto di pace lavorando da un angolo del mondo oggettivamente periferico ma con uno sguardo globale. Non ci può essere vero benessere per noi sardi, italiani, europei, e per nessuno al mondo, se si insiste su un’economia predatoria e di guerra”.

Appuntamento per sabato 19 dicembre, alle ore 10:30.

