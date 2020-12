“Cancellare subito questa partita e lavorare sui rimbalzi”. Coach Gianmarco Pozzecco resetta subito la Dinamo Banco di Sardegna dopo la partita più brutta dell’anno per i sassaresi, sconfitti in casa dai danesi del Bakken Bears per 71-93, e costretti a rinviare la qualificazione ai play off di Champions League. Una qualificazione che sembrava già in tasca e che ora rischia di sfuggire di mano.

“È tutto molto semplice, credo che la spiegazione della sconfitta si trovi nei 26 rimbalzi offensivi dei Bakken Bears che ci hanno distrutto, loro hanno tirato con grandissima fiducia e questa è la spiegazione del risultato. I nostri avversari sono rientrati in partita grazie ai rimbalzi, per loro è stata un’iniezione di fiducia”, spiega Pozzecco. “Dobbiamo renderci conto che su questo fattore specifico abbiamo un problema, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e in cosa dobbiamo cambiare volto trovando quella che è poi la soluzione migliore”.

La sconfitta di ieri sera lascia la Dinamo in vetta al gruppo A di Champions, in condominio con Tenerife, ma fa risalire le quotazioni dei danesi e del Galatasaray, staccati di due punti a due giornata dal termine della prima fase. Per garantirsi la qualificazione ai play off, Sassari dovrà vincere almeno una delle prossime due gare che giocherà in trasferta a gennaio, a Tenerife e in Turchia.