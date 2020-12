Altri 800mila euro dalla Regione per soddisfare 301 istanze per il fitto casa di universitari che studiano in Atenei fuori dalla Sardegna. In questo modo gli uffici dell’assessorato della Pubblica istruzione sono riusciti a evadere tutte le richieste pervenute: le 301 più 780 già evase.

Il budget totale messo in campo dall’assessore regionale Andrea Biancareddu è stato di 1,8 milioni di euro. L’ultima tranche da 800mila euro è stata stanziata attraverso l’assestamento di bilancio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale.