Mariano Mariani è stato confermato direttore del Parco di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. L’assemblea dell’ente lo ha confermato al termine di una riunione in cui sono state approvate anche due variazioni al Bilancio, inserite per garantire la continuità lavorativa dei dipendenti Aspal e per ratificare l’assestamento finale del bilancio 2020-2022. Su proposta anche del Consiglio direttivo, composto da Adriano Grossi e Lina Bardino e presieduto da Raimondo Tilloca, l’assemblea ha deliberato per la conferma del direttore Mariani.

“Non possiamo che sottolineare il grande lavoro portato avanti dal direttore Mariani, impegno che si riflette nelle numerose progettualità e finanziamenti portati in dote al Parco e all’Area marina protetta, per questo il mio e nostro parere non poteva che essere più che positivo e volto ad una naturale riconferma”, ha commentato il presidente Tilloca. Prima di chiudere la riunione l’assemblea ha stigmatizzato sotto il profilo ambientale la vicenda dell’Euro Hotel Capo Caccia, nella cui area è stato abbattuto un ginepreto secolare e su cui è in corso un’indagine dell’ispettorato del Corpo forestale di Sassari.

“L’Ente Parco ha svolto appieno e correttamente il proprio per far rispettare la normativa per quanto gli compete in materia di tutela ambientale”, è sottolineato in una nota diffusa dal Parco.