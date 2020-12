Si chiamano ‘Micio Favelas’ le oasi di San vero Milis dove i gatti sono accuditi da oltre 15 anni da Daniela Pintor. In tutto questo tempo, ha sfamato, curato e sterilizzato numerosi gatti randagi, anche e soprattutto a sue spese.

Purtroppo però il Comune continua a negare il riconoscimento di status di colonia felina. Motivo che ha incoraggiato Daniela a lanciare una petizione online qui – Change.org – per chiedere alle autorità comunali di riconoscere le Micio Favelas come vera e propria colonia. Un modo per garantire la sicurezza dei randagi, oggetto in questi anni di intolleranza e scherno. Al momento sono state raccolte oltre 2000 firme e i numeri continuano a crescere di minuto in minuto.

L’affetto e la stima per il lavoro di Daniela è testimoniato dai messaggi di solidarietà che vengono lasciati in calce alla petizione: “E’ una donna eccezionale, che si è fatta carico di spese enormi pur di perseguire il suo obiettivo, la ammiro per questo. Merita tanta considerazione”, scrive Eleonora. “L’impegno per questi mici sfortunati è incommensurabile. Serve un riconoscimento ufficiale”, aggiunge Roberta. “Daniela e tutti i mici che negli anni ha aiutato meritano un riconoscimento istituzionale”, conclude Paola.