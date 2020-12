L’associazione “Le belle donne”, che riunisce le donne colpite da tumore al seno e che già nei mesi scorsi aveva regalato alla struttura due poltrone prelievi e un carrello, ha donato oggi un secondo carrello attrezzato, utile per l’attività del day hospital oncologico dell’ospedale San Martino di Oristano.

Alla consegna erano presenti la direttrice della Assl di Oristano Maria Valentina Marras, il coordinatore infermieristico Giuseppe Pani e una delegazione dell’associazione.

“Il gruppo di aiuto, a completamento della donazione delle poltrone fatta lo scorso luglio, vuole rinnovare la sua gratitudine donando un secondo carrello – hanno dichiarato le rappresentanti dell’associazione – Il Natale è una preziosa occasione per un piccolo dono che vuole rinnovare la nostra gratitudine e stima per tutti per gli operatori del Day Hospital di Oristano, che ogni giorno si occupano dei malati oncologici con grande professionalità ed empatia”.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alle nostre raccolte fondi, grazie ai quali abbiamo potuto acquistare gli arredi per il Dh oncologico – proseguono le delegate – si tratta di un gesto simbolico che contribuisce a rendere più confortevole un reparto che, in realtà, è già reso accogliente e sereno, nonostante tutto, dal personale che lavora qui e che per noi è come una seconda famiglia”.

“Ci tengo particolarmente a dire grazie all’associazione per questo dono – ha dichiarato la dottoressa Marras – è il riconoscimento per ciò che fanno tutti gli operatori del Day hospital oncologico del “San Martino” che, oltre alla professionalità, lavorano con grande umanità ed empatia: un ringraziamento, quello dell’associazione, al quale mi unisco”.