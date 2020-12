“La Regione spieghi il motivo per cui abbia disposto il bando Fondo R(esisto) in cui gli aiuti sono erogati alle imprese sulla base di un ordine cronologico di presentazione delle domande e non in base alle difficoltà di ciascuna di esse”. Questa la richiesta dei consiglieri regionali del Partito Democratico, primo firmatario Roberto Deriu, attraverso un’interpellanza presentata nelle scorse ore alla Regione in riferimento al Fondo R(esisto), disposto dall’Assessorato regionale del lavoro a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19.

“Il bando Fondo R(esisto) – spiegano i dem – costituisce un aiuto a sportello, dove non esiste alcuna valutazione delle imprese che hanno la necessità e l’urgenza di ricevere delle sovvenzioni, ma queste ultime vengono erogate sulla base di un ordine cronologico nella presentazione della domanda, oltretutto nei limiti delle risorse complessivamente disponibili che potrebbero non essere sufficienti per aiutare tutte le imprese e i lavoratori”. Come riporta il sito della Regione, infatti, l’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce l’unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto.

“Quindi – aggiungono i consiglieri PD – sarebbe opportuno che la Regione e l’Assessore regionale del lavoro spieghino quali sono le ragioni per le quali sia stato disposto un bando in cui gli aiuti sono erogati alle imprese sulla base di un ordine cronologico di presentazione delle domande anziché sulla base delle difficoltà di ciascuna di esse e se sia stata fatta una istruttoria inerente alle condizioni in cui versano le imprese sarde in discorso alla luce della grave crisi sanitaria in atto. Ci auguriamo – concludono i dem – che la Regione risponda alla nostra interpellanza affinché si possano fugare tutti i dubbi sollevati”.