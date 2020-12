Attimi di paura in tarda mattinata in via Matteotti, a Guspini (Su). Un’auto ha imboccato una via in contromano e danneggiato diverse macchine parcheggiate, creando panico tra i passanti.

Sono intervenuti i Carabinieri del paese e del radiomobile per bloccare l’uomo alla guida che non voleva scendere dalla macchina. I carabinieri lo hanno comunque preso è portato in caserma dove attualmente si trova in stato di fermo.

Notizia in aggiornamento