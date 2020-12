Grossi disagi alle porte di Cagliari per un incidente sul rettilineo fronte ex inceneritore tra la statale 131 e l’Asse mediano, in direzione Sestu.

“Quattro le macchine coinvolte, ma fortunatamente nessuno ferito” afferma la Polizia municipale, intervenuta sul posto. A causa dell’incidente però, si è creata una lunghissima coda di auto.