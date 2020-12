Nel mondo i casi di Covid-19 registrati dall’inizio della pandemia hanno superato quota 75 miliHa superato quota 10 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in India dall’inizio della pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi totali nel paese asiatico sono stati oltre 145 mila.

Negli Usa la Fda dà il via libera al vaccino Moderna.

Da oggi dovranno fare 10 giorni di quarantena gli stranieri che vorranno entrare in Austria, che impone il lockdown dal 26 dicembre al 17 gennaio ma non chiude gli impianti da sci. Nuovo record di contagi in Germania.