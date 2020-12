Con una nota pubblicata sui social, il Sindaco di Decimomannu, Anna Paola Marongiu ha comunicato gli ultimi aggiornamenti dell’Ats in merito alle positività presenti nel paese.

“Al momento risultano 67 positività, di cui 5 sono in ospedale, e 25 sono ospiti Aias residenti nella struttura di via Carducci – afferma la Sindaca – chiedo Un pensiero di vicinanza per questi nostri concittadini e nostre concittadine che pur essendo per la maggior parte asintomatici, a tutela della salute di tutti e tutte noi, sono a casa, ma soprattutto un abbraccio solidale alle persone in ospedale”.