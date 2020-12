Incidente stradale questa mattina in via Is Maaglias angolo con via Monte Sabotino, dove un 40enne cagliaritano alla guida di una Mazda si è scontrato con una Land Rover condotta da un uomo 27enne cagliaritano, proveniente dalla sua destra.

Il passeggero della Land Rover è rimasto ferito ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.