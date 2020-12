Gli Agenti della Questura di Oristano, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore per la verifica del rispetto della normativa di contenimento della diffusione del Covid-19, hanno chiuso per cinque giorni un bar all’interno del Centro Commerciale “Porta Nuova”, in città, e all’elevazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge per non aver rispettato l’obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive nei centri commerciali, imposto dalla precitata normativa.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e verranno intensificati in occasione delle festività natalizie.