Un grave incidente è avvenuto intorno alle 17 in via Via Vena Fiorita in ingresso a Olbia.

L’autovettura una Fiat sedici, con a bordo due persone di media età è uscita fuori strada per cause ancora da stabilire, il passeggero è stato sbalzato fuori dall’auto ed è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’ausilio dell’ elisoccorso mentre il conducente è stato estratto e trasportato in ospedale.

Sul posto Carabinieri e Polizia locale per i rilievi del caso